William Bonner reclama de mulher cantando mal nos Estados Unidos

William Bonner reclamou ao vivo no Jornal Nacional de uma mulher que estava cantando mal perto da Casa Branca, nos Estados Unidos

O jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, da Rede Globo, está nos Estados Unidos para cobrir as eleições presidenciais no país.

Nesta segunda-feira, 4, o famoso viralizou nas redes sociais ao fazer uma reclamação ao vivo. "Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação", disse ele.

Em seguida, Bonner se desculpou pelo barulho. "Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo".

O vídeo foi muito compartilhado nas redes sociais, principalmente no X, antigo Twitter. "Eu vivi para ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo", escreveu um internauta.

Eu vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo. KKKKKKKKKKKKKK #JNpic.twitter.com/mh97y1XXs8 — Brenno (@brenno__moura) November 4, 2024

Futuro no Jornal Nacional

O apresentador William Bonner é um dos âncoras do Jornal Nacional, da Globo, e também executa a função de editor-chefe. Ele está no telejornal há mais de duas décadas e, recentemente, a possibilidade de aposentadoria dele começou a ser questionada na internet. Tanto que o colunista Flávio Ricco trouxe à tona alguns rumores que circulam pela emissora carioca.

De acordo com Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, os rumores dizem que Bonner pode deixar o Jornal Nacional nos próximos anos. O colunista contou que existe a dúvida se o apresentador ficaria na emissora até 2026, quando vai acontecer a próxima eleição para presidente e outros cargos públicos. Inclusive, esta seria uma decisão do próximo comunicador.

Além disso, Ricco apontou que o substituto de William Bonner em caso de uma aposentadoria já estaria definido. O colunista revelou que o nome mais cotado é o de Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje e é substituto de Bonner em alguns momentos do ano.

