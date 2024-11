Camila Queiroz arrasa em desfile de moda e esbanja elegância

Camila Queiroz desfilou no evento de lançamento da coleção de inverno de uma famosa grife e arrasou ao cruzar a passarela

Nesta segunda-feira, 4, aconteceu o evento de lançamento da coleção de inverno da grife Charth. O evento, que aconteceu no pavilhão do Anhembi, em São Paulo, contou com a presença de diversos famosos.

Camila Queiroz foi uma das convidadas para desfilar e arrasou ao cruzar a passarela. A famosa estava com um look todo em tons terrosos. A maquiagem deu o toque final da produção.

A artista esbanjou elegância durante o desfile e fez questão de parar para os fotógrafos conseguirem flagrar o melhor ângulo.

Camila está confirmada como Sofia em Beleza Fatal, novela que deve estrear no Max em 2025. Além disso, a famosa apresenta o reality show Casamento às Cegas, da Netflix, ao lado do marido Klebber Toledo.

Beleza Fatal

Camila Queiroz aguarda ansiosa a estreia de Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, com previsão de estreia para janeiro 2025. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz adianta sobre a trama e confessa ter realizado um desejo antigo com sua personagem nesse projeto: "Tinha muita vontade".

Em Beleza Fatal, a artista é responsável por dar vida a Sofia, personagem principal, uma mulher vingativa que deseja acertar as contas com Lola (Camila Pitanga). Para esse papel, Camila Queiroz precisou pintar os cabelos de loiro, esse era um desejo antigo seu, mas confessa que no começo foi difícil se reconhecer com aquele visual.

"Eu ainda me assustava com meu cabelo loiro, eu acho que só me acostumei com o loiro quando eu tirei e, até hoje, eu olho as fotos e falo: 'Eu fiquei loira, gente'. Eu fiquei loira desse jeito. Eu fiquei platinada e foi muito rápido. Eu fiquei sete meses [loira] e são trinta anos morena e sete meses loira. Eu olho as fotos e eu amei. Hoje eu gosto muito de ver as fotos do loiro porque eu tinha muita vontade de ficar loira para uma personagem", revela.

Camila Queiroz adianta que está muito ansiosa para estreia de Beleza Fatal: "Eu estou muito ansiosa, mas eu sei tanto quanto vocês porque a gente não assistiu nada. Uma coisa é você filmar, outra coisa é você ver, é muito diferente o resultado final, a edição, a música. Eu não tenho [spoiler] para te dar", revela.

Leia também: Klebber Toledo elogia Camila Queiroz após desfile