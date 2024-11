Esperando Ravi, Eliezer brinca sobre a diferença de enxoval entre os filhos

“Segundo é tudo na reciclagem', brincou o marido de Viih Tube em suas redes sociais; Eliezer está esperando o segundo filho, Ravi

Eliezercompartilhou um vídeo em suas redes sociais no fim da tarde desta segunda-feira, 04, brincando sobre a diferença de enxovais entre seus dois filhos. Lua di Felice, que foi a primeira filha do influenciador com Viih Tube e está com um aninho, ganhou tudo.

"A gente comprou tudo. As pessoas ficavam falando que era muita coisa, exagero, mas a gente comprou três de cada para garantir", fala mostrando as peças fofíssimas do guarda-roupa da mais velha. "No primeiro a gente compra roupinha de botão achando que está arrasando, mal sabe o ranço que vai tomar do botão. No segundo só aceita se for de zíper e sem pé. Com o segundo filho é tudo na reciclagem, né? A gente vai aproveitando o que pode, ainda mais se ele vier na sequência", disse.

Como todo segundo filho, Ravi, que ainda está na barriguinha de Viih Tube com 36 semanas, já é tudo mais prático: "Esse dá super para ele usar. A lua usou três, quatro vezes no máximo. Compramos o mínimo de coisas possível, só o que vai usar mesmo. Esse está novinho. O berço era da Lua, coloquei um R aqui do Ravi e está tudo certo", contou o papai coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Medo

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer divertiu os seguidores na manhã desta segunda-feira, 4, ao revelar um grande receio envolvendo o parto do segundo filho com Viih Tube. Pais da pequena Lua, de 1 ano e meio, o casal está à espera de Ravi, que deve chegar ao mundo nos próximos dias.

Com Viih Tube na reta final da gravidez e sentindo contrações, Eliezer contou que sente medo de não conseguir chegar ao hospital a tempo. Isso porque os dois moram em um condomínio na Grande São Paulo e precisam pegar a Rodovia Raposo Tavares, via bastante congestionada pela manhã.

Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, mostrou que o casal saiu de casa e estava no trânsito há algum tempo. "Meu maior medo é esse. Ravi resolver vir de manhã no horário de pico da Raposo Tavares. O parto vai ser na estrada", escreveu ele na legenda, complementando com risadas.