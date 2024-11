Virginia se derrete com Maria Alice desfilando ao som do tio-avô Leandro

Que fofa! Nas redes sociais, Virginia encantou os internautas ao compartilhar registro de Maria Alice desfilando enquanto canta música do tio Leandro

Nesta segunda-feira, 4, Virginia Fonseca deixou os fãs encantados ao compartilhar um novo registro da primogênita, Maria Alice. A pequena, de três anos, pediu para que a mãe cantasse uma música do tio-avô, Leandro, enquanto desfilava.

Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora do 'Sabadou' cantou a música “Não Aprendi Dizer Adeus”, sucesso de quando o avô, Leonardo, fazia dupla com o irmão. Na sequência, Maria Alice também soltou a voz e mostrou que já sabe a música do tio.

A primeira filha de Virginia e Zé Felipe frequentemente mostra que tem bastante carinho pelo falecido tio-avô. Recentemente, Maria Alice surpreendeu a família ao citá-lo em um vídeo: "Cadê a minha mamãe? Cadê o meu tio Leandro?", quer saber a pequena. "Ai ele tá no céu", respondem, deixando a pequena chateada.

Veja o registro:

Que amor 🥺 Nesta segunda (4), Virginia Fonseca compartilhou um momento fofíssimo de Maria Alice desfilando ao som do clássico “Não Aprendi a Dizer Adeus”, do “titio Leandro”, que faleceu em 1998, após um câncer no pulmão. Além de mostrar o talento na passarela, a pequena também… pic.twitter.com/iiFQNxZIgR — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 4, 2024

Em passeio com as filhas, Virginia faz descoberta sobre a primogênita

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou nesta segunda-feira, 04, fotos de um passeio especial que fez com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Aproveitando a passagem pelo local, elas foram fazer um safári e a empresária se surpreendeu.

Isso porque, a esposa do cantor Zé Felipe contou que ficou surpresa com a reação da primogênita ao ver a natureza e os animais do local. A apresentadora então comentou que Maria Alice é bem corajosa e não tem medo.

"Hoje foi dia de safari com as Marias e cheguei a conclusão de que com a Maria Alice é perigoso kkkkk ela não tem medo de absolutamente nada, mas foi mara, valeu a pena. Segundou", contou a mamãe ao postar os cliques fofos das herdeiras no passeio especial. Confira!

