Sabrina Sato pode sofrer alteração na libido com gravidez após os 40? Médica explica

A apresentadora Sabrina Sato (43) está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes (27). Sempre bem-humorada, a artista não tem problemas em falar sobre sua vida amorosa e intimidade, mas durante o período da gestação, é comum que a mulher sinta modificações na libido? Será que esses efeitos podem ser potencializados em mulheres com mais de 40 anos? Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, explica sobre o assunto.

Segundo revelado pelo colunista Gabriel Perline, do site da Contigo!, Sabrina Sato está grávida de seu noivo, Nicolas Prattes. Há algumas semanas o veículo teria recebido informações, de que a ex-BBB estaria gestante e resolveu averiguar com ela os boatos. A artista então confirmou que está grávida do global, que está no ar na novela das nove, Mania de Você.

A Dra. Fabiane explica que, durante a gestação, a mulher pode sofrer com alterações na libido, mas isso depende de uma série de fatores, pois esse é um período de grandes transformações e podem acontecer essas mudanças.

"A libido da mulher depende de vários fatores, tantos físicos, psicológicos e hormonais e após os 40 anos pode sofrer alterações, mas na gestação é diferente. Durante a gravidez, o desejo sexual pode aumentar ou diminuir, dependendo muito da fase da gestação", avalia.

A ginecologista menciona que, por conta dos sintomas iniciais da gravidez, é normal que durante esse período aconteçam algumas alterações com relação a libido da mulher, mas depois tende a normalizar. A Dra. reforça que não existem restrições para a gestante manter sua vida sexual ativa, desde que a gestação esteja evoluindo normalmente.

"No início da gestação, a mulher pode apresentar sintomas como náuseas, enjoos, falta de apetite e cansaço, é muito normal que nessa fase ocorra uma diminuição da libido, já a partir do segundo trimestre o corpo começa a se definir e esses sintomas diminuem o que pode nesse período aumentar o desejo sexual. No terceiro trimestre da gestação a atividade sexual pode ficar menos frequente devido ao crescimento da barriga e maior dificuldade em encontrar posições confortáveis. Manter relações sexuais durante a gestação é seguro tanto para mãe quanto bebê, desde que a gestação esteja evoluindo normalmente", finaliza.

