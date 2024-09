Selena Gomez revela que não pode engravidar por problemas de saúde: “Risco”

Selena Gomez abre o coração sobre não poder engravidar por questões de saúde e revela se considera adotar filhos futuramente

Nesta segunda-feira, 9, Selena Gomez abriu o coração sobre sua vida pessoal em uma entrevista reveladora à Vanity Fair. Enfrentando problemas de saúde física e emocional, a atriz, cantora e empresária revelou que não pode engravidar devido a suas questões médicas, além de detalhar como a condição está impactando seus planos para o futuro.

Há alguns anos, Selena foi diagnosticada com lúpus, uma doença incurável que a levou a receber um transplante de rim por causa de algumas complicações. Além de lidar com sintomas como dores intensas e inchaço, ela precisa tomar medicamentos com vários efeitos colaterais, mas que ajudam a controlar a condição e proporcionam mais qualidade de vida.

Além disso, Selena também enfrenta questões de saúde mental após receber o diagnóstico de bipolaridade, e usa medicamentos para tratar a doença. Devido a essa combinação de fatores, seus médicos recomendam que ela não engravide, pois isso poderia colocar tanto a saúde da cantora quanto a do bebê em risco.

“Eu nunca disse isso... mas infelizmente não posso carregar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas médicos que colocariam minha vida e a do bebê em risco. Isso foi algo que tive que lamentar por um tempo”, Selena revelou à revista americana que, inicialmente, foi muito difícil lidar com a ideia de não poder engravidar.

Mas com o tempo, Gomez conseguiu aceitar a condição e está animada com outras possibilidades para ter filhos: “Estou em um lugar muito melhor com isso. Acho uma bênção que existam pessoas maravilhosas dispostas a fazer barriga de aluguel ou adoção, que são ambas possibilidades enormes para mim”, ela declarou.

“Isso me deixou muito grata pelos outros canais para pessoas que estão morrendo de vontade de ser mães. Eu sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como será essa jornada, mas será um pouco diferente. No final do dia, não me importo. Será meu. Será meu bebê”, disse Selena, que namora com o produtor musical Benny Blanco.

Inclusive, o produtor foi convidado ao The Howard Stern Show, e começou a falar sobre o futuro com a amada. Benny garantiu que pensa em ter filhos com Selena 'todos os dias': "Essa é minha próxima meta, para dar um 'check' na lista [de prioridade]. Tenho muitos afilhados, muitos sobrinhos. Adoro estar perto de crianças", revelou.

