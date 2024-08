Noiva? Selena Gomez levanta suspeitas ao deixar detalhe escapar em foto

Vem casório aí? Selena Gomez desperta suspeitas de possível noivado ao revelar detalhe em foto com o namorado, Benny Blanco

Selena Gomez pode ter dado um passo importante em seu relacionamento! Namorando com o produtor musical e compositor Benny Blanco desde dezembro do ano passado, a atriz e cantora despertou especulações sobre um possível noivado ao deixar escapar um detalhe em uma foto com seu namorado nesta quinta-feira, 8.

Através de seu perfil no Instagram, Selena compartilhou um clique enquanto se preparava para sair com seu amado. Super produzida, ela aparece posando belíssima com o produtor de costas ao fundo. Acontece que a cantora tomou a decisão de cobrir seu dedo anelar com um emoji de coração, o que foi o suficiente para iniciar os rumores.

No X, o antigo Twitter, internautas especularam o possível noivado de Selena e Benny: “Quero ver esse anel", escreveu uma seguidora. "Gente, eu acho que a Selena Gomez está noiva", opinou outra. “Não acredito que a Selena já tá noiva”, escreveu mais uma. Vale lembrar que no passado, o produtor musical revelou seus planos para subir ao altar com a cantora.

🚨 GENTE? Selena Gomez pode estar NOIVA de Benny Blanco.



A cantora apareceu nos stories do Instagram escondendo o dedo de sua mão esquerda, onde geralmente fica o anel de noivado. pic.twitter.com/sJGUhwPDI6 — POPTime (@siteptbr) August 8, 2024

É válido mencionar também que Selena faz questão de exaltar o namorado e costuma compartilhar detalhes do relacionamento em suas redes sociais. Inclusive, ela já bateu boca com os fãs para defender o produtor, que é constantemente criticado por sua aparência: “Ele é melhor do que qualquer pessoa com quem já estive. Fatos”, disse.

“Eu não entendo. Se você realmente se importa comigo... Esse é meu momento mais feliz, e não vou deixar suas palavras guiarem minha vida. Nunca. Estou farta. Se você não consegue me aceitar em meu momento mais feliz, então fique fora da minha vida”, Selena rebateu os ataques e exaltou seu novo relacionamento com o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez se manifesta sobre rumores de cirurgias plásticas:

Selena Gomez decidiu colocar fim às especulações sobre possíveis procedimentos estéticos realizados em seu rosto. A artista de 32 anos expressou seus incômodos sobre os boatos em torno de procedimentos estéticos, mas assumiu ter feito um único procedimento em seu rosto: botox. No entanto, ela pediu para as especulações cessarem.

Em um comentário no TikTok, a estrela de "Only Murders in the Building" expressou sua frustração com os rumores, afirmando: "Sinceramente, odeio isso. Eu tenho Botox. É isso. Me deixe em paz". Diante dos boatos, Gomez ainda esclareceu em seu comentário que as mudanças em seu rosto se devem ao uso de esteroides para controlar sua doença crônica.