Saiba quanto Viih Tube gastou para montar o quarto do filho caçula, Ravi

Enquanto o filho caçula de Viih Tube está internado após cirurgia, relembre como é o quarto dele na casa da família e quanto o ambiente custou para os pais

A influenciadora digital Viih Tube e o marido, o ex-BBB Eliezer, vivem um momento desafiador com o filho caçula, Ravi, que foi internado em um hospital em São Paulo para passar por uma cirurgia. O bebê está hospitalizando desde o último final de semana e os pais decidiram não revelar detalhes do quadro de saúde do bebê neste momento. Com isso, que tal relembrar algo que foi preparado especial para Ravi? O quarto dele na casa da família .

Durante a gestação, Viih e Eliezer prepararam um quarto de bebê encantador para celebrarem a chegada de Ravi na família. O ambiente foi decorado com o tema de galáxia e astronautas, inspirados na música Astronauta de Mármore, do grupo Nenhum de Nós. Inclusive, os pais gastaram R$ 40 mil para montarem o quartinho dos sonhos .

O local contou com marcenaria personalizada e colorida, pintura artística na parede e enxoval caprichado. O ambiente recebeu itens nas cores azul, laranja, mostarda e cinza, para que criasse uma ideia de que o menino estava no espaço.

Veja as fotos do quarto de bebê na galeria abaixo:

Desabafo de Eliezer

Com apenas 15 dias de vida, o bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, precisou ser internado para cuidar da saúde. Na tarde desta quinta-feira, 28, o influenciador usou as redes sociais para desabafar e contou que sua filha mais velha, Lua, de 1 ano, o surpreendeu ao perguntar pelo irmão.

Nos stories do Instagram, ele relatou: "Ontem, eu estava com a Lua à noite, fazendo-a dormir, e ela foi até a porta do quarto e pediu para abrir. Aí, eu falei que era hora de dormir, e ela começou a falar 'mão, mão'. Então, fui dar a mão para ela, porque ela costuma dizer 'mão' para que peguemos na mão dela e a levemos até onde quer ir".

E complementou: Geralmente, é assim. E eu dando a mão para ela, mas ela começou a tirar a mão e ficou irritada. Falei: 'Não é possível' Ela, na verdade, estava falando 'irmão'. Eu perguntei: 'Irmão? Quer ver o neném?' E ela respondeu: 'É.'", desabafou. Na legenda, concluiu: "Eles entendem e sentem tudo"