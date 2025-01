Saiba qual é o significado do nome da filha de Lucy Ramos

A atriz Lucy Ramos está grávida de uma menina e já anunciou qual é o nome da bebê. Saiba aqui qual é o significado

A atriz Lucy Ramos já está na contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, fruto do casamento com o diretor e ator Thiago Luciano. O casal já escolheu o nome da menina: Kyara. Que tal saber o significado do nome? Confira abaixo!

O nome Kyara é uma variante do nome Chiara, que é italiano. O significado de Kyara vem do latim e repleta “iluminada”, “clara” e “brilhante”. Além disso, este nome é associado com a pureza. Na cultura japonesa, o nome Kyara está ligado ao âmbar e ao incenso.

O chá de bebê

No último final de semana, Lucy Ramos e Thiago Luciano reuniram os amigos e familiares para o chá de bebê da filha. Para a decoração, os pais escolheram flores em tons de roxo e branco. Inclusive, o bolo foi enfeitado nas mesmas cores.

Como lembrancinha para os convidados, o casal entregou aromatizadores em spray com a identificado visual do nascimento de Kyara.

"Festejando a estrelinha que está chegando para brilhar aqui em casa com aquele evento clássico: o chá de bebê! Kyara já está cercada de muito amor. Essa comemoração teve um gostinho mais que especial, organizamos tudo em família. Quis trazer toda positividade da natureza para esse dia único. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para receber quem ali esteve", disse ela na legenda.

O amor de Lucy Ramos e Thiago Luciano

Vale lembrar que Lucy e Thiago estão casados há 18 anos. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.

Ele é direito, ator, cineasta e roteirista. Ao longo de sua carreira, o artista já atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea e O Profeta. Há pouco tempo, ele apareceu no programa Encontro, da Globo, para homenagear a amada e se declarar.

“Meu amor, amor da minha vida. Essa mulher tão iluminada, essa mulher que vai atrás do que quer. Poder estar do seu lado, conhecendo a sua história, sua história de vida, de onde você saiu, e quantas pessoas você consegue atingir e tocar dentro do coração delas hoje em dia, é um prazer meu poder dividir e somar essa junto com você. Meu amor, eu te amo muito. Você é uma luz na minha vida e é o meu caminho. Você é uma mulher incrível, batalhadora, forte, independente e que tem muita coisa para dar e entregar par esse muno. Que sua jornada seja sempre maravilhosa como foi hoje em dia. Te amo, amorzinho”, contou.

