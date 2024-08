Saiba qual é o significado de Damião, nome do filho de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal escolheu o nome Damião para o segundo filho, que nasceu no início do mês. Saiba qual é o significado deste nome

A atriz Leandra Leal encantou ao anunciar o nascimento do segundo filho, Damião, fruto do casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do bebê com a família em seus primeiros dias de vida.

O menino veio ao mundo no dia 6 de agosto, mas ela só anunciou publicamente a chegada dele nesta sexta-feira, 16.

Que tal saber o significado do nome do bebê? O nome Damião tem origem na Grécia Antiga e é uma derivação do nome Damianos. O significado é associado com o termo “domador" ou “aquele que vence”. Com isso, ele representa a força e a coragem. Inclusive, o nome era associado com figuras mitológicas e representava algo heroico e vitorioso.

Além disso, este é um nome comum em países de língua espanhola e também é lembrado por causa de São Damião, que é irmão de Cosme e faz parte da fé católica.

Leandra Leal recebeu homenagem do marido durante a gravidez

Leandra Leal exibiu o barrigão de grávida em uma foto publicada nas redes sociais por seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos.

Na foto em preto e branco postada no feed do Instagram, a atriz aparece usando um top, uma camisa e uma calça jeans. Além disso, ela segura uma câmera fotográfica, que cobre seu rosto. Na legenda, Guilherme se declarou para a amada, com quem está junto desde 2019.

"Você, inventa, cria, gera. Materna, gesta. É vida sempre. É sempre boa hora. Te amo @leandraleal. GERAR. verbo 1. transitivo direto, dar existência a; fazer nascer; procriar. 'g. filhos'. 2. transitivo direto, brotar, germinar. 'g. frutos'", escreveu ele.

Os internautas encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Todas as bençãos pra vocês", desejou uma seguidora. "Coisa mais linda", disse outra. "Registro lindo, maravilhoso! Parabéns papai! Você tá muito linda irmã!!! @leandraleal", comentou o ator Julio Andrade.