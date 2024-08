Grávida, Leandra Leal exibe e o barrigão e ganha declaração do marido

Guilherme Burgos postou uma foto de Leandra Leal exibindo o barrigão de grávida e se declarou para ela nas redes sociais

Leandra Leal exibiu o barrigão de grávida em uma foto publicada nas redes sociais por seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, nesta quinta-feira, 1º.

Na foto em preto e branco postada no feed do Instagram, a atriz aparece usando um top, uma camisa e uma calça jeans. Além disso, ela segura uma câmera fotográfica, que cobre seu rosto. Na legenda, Guilherme se declarou para a amada, com quem está junto desde 2019.

"Você, inventa, cria, gera. Materna, gesta. É vida sempre. É sempre boa hora. Te amo @leandraleal. GERAR. verbo 1. transitivo direto, dar existência a; fazer nascer; procriar. 'g. filhos'. 2. transitivo direto, brotar, germinar. 'g. frutos'", escreveu ele.

Os internautas encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Todas as bençãos pra vocês", desejou uma seguidora. "Coisa mais linda", disse outra. "Registro lindo, maravilhoso! Parabéns papai! Você tá muito linda irmã!!! @leandraleal", comentou o ator Julio Andrade

Vale lembrar que Leandra já é mãe de Júlia, que está com 10 anos. Ela adotou a menina com seu antigo marido, Alê Youssef, com quem ficou casada de 2010 a 2018.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Burgos (@guiburgos)

Leandra Leal celebra aniversário da filha com festinha em família

Dia de festa na família de Leandra Leal! No último domingo, 28, a atriz celebrou o aniversário da filha, Júlia, com uma festinha bastante especial. A primogênita da artista completou 10 anos de vida no início da semana.

Através de seu Instagram oficial, Leandra compartilhou registros inéditos da comemoração da herdeira, que contou com o tema do filme 'Divertida Mente'. Nas imagens, a famosa aparece ajudando a menina a se arrumar.

As fotos da celebração também foram publicadas no perfil de Alê Youssef, pai de Júlia e ex-marido de Leandra Leal. Os dois foram casados de 2010 a 2018 e adotaram a pequena com apenas dois anos de idade. "Famílias reunidas para celebrar 10 anos da Juju com muito amor", declarou o pai da aniversariante na legenda da postagem. Confira as fotos!