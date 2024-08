Bebê / Nome

Saiba quais são os possíveis nomes do bebê de Graciele e Zezé Di Camargo

No dia do chá revelação, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo revela as opções de nomes para o bebê caso seja um menino ou uma menina

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução / Instagram