Adriane Galisteu recebe visita especial na Fazenda: 'Amor que não se mede'

Durante gravação de seu programa ao vivo, Adriane Galisteu recebe visita especial e compartilha fotos do momento com pessoa querida; veja

A apresentadora Adriane Galisteu recebeu uma visita especial em seu trabalho nesta quarta-feira, 11. Durante o comando do ao vivo de A Fazenda 16, a loira contou com a presença de seu único filho, o jovem Vittorio Iodice, fruto do casamento com Alexandre Iodice.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos do momento em que recepcionou o herdeiro, de 14 anos, no cenário rural do reality show da Record TV. Usando um look preto, assim como o menino, Adriane Galisteu posou para os cliques.

"Visita especial hoje na #F16 é amor que não se mede", postou a apresentadora os registros encantadores com o adolescente.

É bom lembrar que, nos últimos dias, o nome de Adriane Galisteu foi bastante comentado após o lançamento da série sobre Ayrton Senna na Netflix. A apresentadora então se pronunciou ao ver a manifestação de vários internautas, indignados com sua pouca aparição na história retratada. A loira então afirmou que a história do piloto é maior que o relacionamento que tiveram, mas que contará sobre o romance que viveram durante um ano e meio, antes da morte do piloto.

"A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar… acho não, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, declarou após se pronunciar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Como o marido de Adriane Galisteu reagiu?

Alexandre Iodice então reagiu ao ver a declaração da esposa, com quem tem um filho, Vittorio Iodice, de 14 anos. "Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida! Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho!", disse o empresário. A famosa então reagiu: "Te amo, meu amor". Veja mais aqui!

Leia também:Adriane Galisteu mostra viagem curta para recarregar energias