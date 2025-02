Vidente faz previsão para Sabrina Sato: ‘Uma das melhores’

Como será o ano para Sabrina Sato? Vidente faz previsões para o carnaval, a profissão e a vida pessoal da apresentadora

As previsões dizem que a apresentadora Sabrina Sato terá um ano agitado em sua vida. De acordo com a sensitiva Michele Souza, que é vidente e terapeuta holística, informou que a estrela vai ser um destaque do Carnaval 2025 e terá novidades em sua vida profissional e também na pessoal.

"Ano de muito sucesso e prosperidade. Grandes mudanças positivas na carreira. Chance de ser uma das melhores rainhas de bateria esse ano, na Vila Isabel, escola que vai se destacar. Sobre a saúde, vejo preocupações na área de cabeça e mental, e também, uma possibilidade de cirurgia", disse ela.

E completou: "A vejo como apresentadora de um programa de TV na Globo, que dará o que falar. Vejo dor de cabeça com questões judiciais envolvendo um contrato. Uma nova gravidez só vejo favorável para 2026.O relacionamento afetivo continuará firme e forte".

Vale lembrar que Sabrina Sato é uma mulher recém-casada. Há poucas semanas, ela oficializou a união com o ator Nicolas Prattes após um ano de relacionamento.

A lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, mas os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel.

Durante a nova temporada de Carnaval da Sabrina, no GNT, ela falou sobre a correria da sua primeira semana de casada e a tão esperada lua de mel do casal; confira detalhes!

