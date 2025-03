A noiva do funkeiro MC Daniel, a empresária Lorena Maria, de 25 anos, compartilha motivo do procedimento estético nesta terça-feira, 25

A empresária Lorena Maria, de 25 anos, compartilhou, na tarde desta terça-feira, 25, que aplicou botox no rosto um pouco mais de um mês após dar à luz Rás, seu primeiro filho com o noivo, o funkeiro MC Daniel. Por meio do stories de seu perfil no Instagram, a jovem confessou que ficou a gestação toda sem o procedimento estético e com as expressões faciais mais livres.

"Muito tempo que eu não colocava botox. Fiquei a gestação inteira cheia de expressão. Rugas nunca mais", disse na clínica de estética.

Após fazer as aplicações, Lorena explicou aos seguidores o motivo de fazer o procedimento:

"O botox é só para prevenir as linhas de expressões. Quando estiver velha, não vou ter tantas rugas, tantas linhas de expressão na testa e pé de galinha na região dos olhos. É um cuidado e tratamento continuo com a pele", explicou. Confira:

Lorena Maria aplica botox no rosto nesta terça-feira, 25 pic.twitter.com/iPdcKKAnyo — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 25, 2025

Lorena Maria aplica botox no rosto nesta terça-feira, 25 pic.twitter.com/GaN59ISsQm — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 25, 2025

MC Daniel e Lorena Maria revelam a rotina de casal

No dia 18 de fevereiro, MC Daniel, de 26 anos, e Lorena Maria, de 25, se tornaram pais de Rás, de um mês. Em entrevista à Quem, a dupla contou como têm divido os cuidados com o bebê e a rotina de casal.

"Saímos uma vez e as pessoas acharam que iríamos para a balada, mas só fomos jantar e voltamos", explicou Daniel. "(Agora) Temos um dia para jantarmos juntos, um dia para ver filmes juntos e tem o horário para poder trocar o 'tete' do bebê, para trocar fralda. É muito bom", adicionou. Confira!

Leia também: MC Daniel surge ao lado do filho, Rás, de um mês, e avalia: “Cara da mãe”