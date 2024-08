O apresentador Rodrigo Hilbert postou uma foto almoçando com os filhos gêmeos, João e Francisco, e chamou a atenção dos fãs

Rodrigo Hilbert chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 20, ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos gêmeos, João e Francisco, de 16 anos.

Na foto postada no feed do Instagram, os três aparecem almoçando em um restaurante e o apresentador brincou ao falar sobre o momento entre pai e filhos. "Almoço com meus "pequenos". Muito bom!!", escreveu o artista, casado com Fernanda Lima. Os dois, aliás, também são pais de Maria Manoela, de quatro anos.

Nos comentários, os internautas apontaram a semelhança dos gêmeos com Hilbert. "Eita, lindos. E a cara do papai!", disse uma seguidora. "Meu Deus! Que surra de homem bonito! Parabéns! São lindos!", falou outra. "Rodrigo é uma máquina de fazer filhos bonitos!", escreveu uma fã. "Um a cara da mãe, o outro do pai... assim não tem briga", comentou mais uma. "Gente, como assim aqueles menininhos já estão desse tamanho!!! Então comendo fermento é", brincou uma admiradora.

No último domingo, 18, Rodrigo foi em um teatro de São Paulo assistir ao espetáculo Minha Vida Em Marte, de Monica Martelli, acompanhado de Fernanda Lima, João e Francisco. Na plateia, eles posaram juntos e sorridentes para os paparazzi.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Rodrigo Hilbert divide clique raro da filha caçula

Recentemente, Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha caçula, Maria Manoela, de quatro anos. Na foto publicada no feed do Instagram, a pequena aparece sentada no ombro do papai, enquanto eles admiram um lindo jardim.

Para o passeio, Maria surgiu usando uma blusa de frio, uma sia, e uma meia toda colorida. Ao dividir o registro do passeio com a herdeira com seus seguidores, o apresentador se declarou. "A mais bela flor", escreveu ele na legenda. Confira a publicação!