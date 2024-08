A influenciadora digital Rafaella Santos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique com o afilhado, Theo

Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao compartilhar um clique ao lado de seu afilhado Theo.

Na foto publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece segurando o bebê, que está usando uma roupa de urso. Na legenda, ela escreveu como Theo estivesse contando que os dois iriam dormir agarradinho.

"Oi dinda, vim dormir agarradinha de urso com você! #theo", escreveu Rafaella na legenda da publicação, acrescentando um emoji coração de cor azul.

A postagem encantou os internautas. "Meu Deus, que delícia!!!!! Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que gostosura", escreveu outra. "Ursinho lindo", comentou uma fã. "Ahhhhhh não tenho condições pra tanta fofura", falou mais uma.

Vale lembrar que Rafaella também é madrinha de Helena, de 1 mês, filha caçula de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly. Recentemente, ela postou uma foto com a bebê.

Confira:

Irmã de Neymar Jr exibe presentes iguais para os três sobrinhos

Recentemente, Rafaella Santos rebateu comentários de que faria distinção entre os sobrinhos e mostrou que tem carinho igual pelos três herdeiros de seu irmão, Neymar Jr. Em suas redes sociais, a tia coruja exibiu os presentes personalizados que encomendou para os três afilhados, frutos de diferentes relacionamentos do jogador de futebol.

Através dos stories do Instagram, Rafaella exibiu os presentes para os pequenos. Como torcedora do Botafogo, ela escolheu uniformes personalizados com o nome de cada um dos sobrinhos: Davi Lucca, de 13 anos, filho de Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, filha de Bruna Biancardi; e Helena, de apenas um mês, filha de Amanda Kimberlly.

Apesar de ter escolhido modelos diferentes para cada um dos sobrinhos, Rafaella demonstrou carinho por todos e se preocupou em selecionar presentes especiais para cada um. Além dos uniformes personalizados, ela também escolheu uma camiseta para si e adicionou um body de bebê, sem revelar quem receberá esse mimo. Confira as fotos!