Neste domingo, 29, a influenciadora Bia Miranda usou seus stories no Instagram para contar que está grávida de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. Ela já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque.

A notícia veio à tona no mesmo dia em que ela anunciou o término do relacionamento com Gato Preto. "Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", inicou Bia, em um perfil reserva que ela tem no Instagram.

"Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahah", encerrou a influenciadora. Ela ainda contou a novidade ao ex-namorado por meio de uma videochamada e compartilhou print da reação dele. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu ele em um storie.

Stories de Bia Miranda e Gato Preto (Reprodução/Instagram)

Bia Miranda é pega de surpresa com anúncio do término de namoro com Gato Preto

Também neste domingo, Gato Preto anunciou o término de seu namoro com Bia Miranda, que se mostrou surpresa. Em suas redes sociais, ela confessou não entender o motivo do fim do namoro, que aconteceu após uma confusão na balada.

Durante a madrugada, Gato Preto compartilhou uma selfie para anunciar que estava solteiro e respondeu a comentários em seu perfil, dizendo que estava pronto para seguir em frente. Em seguida, Bia disse que ficou surpresa com o término do relacionamento: “Por que acabou? Eu não sei”, iniciou. Leia mais!

Apenas algumas horas depois de revelar o fim do relacionamento, o influenciador digital mostrou que já seguiu em frente e publicou fotos em um motel ao lado de outra mulher.

Vale lembrar que os dois anunciaram o relacionamento há pouco mais de um mês, após a influenciadora e ex-participante de ‘A Fazenda’ terminar o namoro com DJ Buarque.