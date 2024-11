Poliana Rocha não conteve a emoção ao assistir a apresentação das netas, Maria Alice e Maria Flor, e mostrou tudo nas redes sociais

Alerta fofura! Que as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe encantam os internautas todos já sabem, mas, desta vez, elas emocionaram até mesmo a avó, Poliana Rocha. Neste sábado, 23, a esposa do cantor Leonardo usou as redes sociais para compartilhar registros de uma apresentação de dança das netas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, e não deixou de demonstrar seu orgulho .

"Começou e já tô com vontade de chorar, emocionada", confessou Poliana no início da apresentação. Durante o espetáculo, as pequenas brilharam ao esbanjar simpatia com seus figurinos.

"Foi muito importante compartilhar esse momento com elas!!!! Cada uma com seu jeito de ser... assisti a apresentação com o coração cheio de gratidão e orgulho, obrigada Deus por ter me presenteado com netos lindos, saudáveis e amados!!!", escreveu a loira nos Stories do Instagram.

Na sequência, ela destacou a importância de estar presente em momentos como este. "Quero sempre poder criar memórias afetivas com eles, e ter um elo de carinho, ENCORAJAMENTO e acima de tudo de AMOR INCONDICIONAL!!!! Esse elo fortalece a noção de identidade, que se leva por toda vida!!", finalizou.

Confira os registros:

🚨FAMOSOS: Poliana encanta a web após compartilhar vídeo da neta Maria Flor se apresentando na escola. pic.twitter.com/ciTfYVxOwv — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mô fio falei (@mofiofalei)

Poliana Rocha mostra foto antiga com Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, repostou uma foto relembrada por um fã clube do marido na última quarta-feira, 20. Casada desde 1995 com o sertanejo, a mãe de Zé Felipe mostrou como era sua aparência no passado.

Ainda loira e de biquíni, a empresária apareceu ao lado do famoso e comentou que na época estava na casa dos 20 anos. Atualmente, recém-chegada aos 48 anos, a sogra de Virginia Fonseca impressionou ao mostrar que não mudou quase nada e que está até mais sarada.

"Eu e meu 20 e poucos aninhos...", escreveu a vovó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo esbanjando toda sua beleza. Confira o registro!