Poliana Rocha se derrete ao postar clique com o neto: 'Amor'

A influenciadora digital Poliana Rocha dividiu um registro com o neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 27, ao dividir um clique encantador com o neto, José Leonardo. O menino, filho caçula de Virginia Fonsecae José Felipe, completou 1 mês no último dia 8.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um registro com o pequeno no colo. Na imagem, a mulher do cantor Leonardoaparece sem maquiagem, com um look todo preto e um boné. Já José Leonardo surgiu usando uma camiseta e uma bermuda. "Amor", se derreteu a vovó, acrescentando um emoji de coração.

No último sábado, 26, Poliana surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto em família. Ela publicou uma imagem antiga ao lado do marido, o sertanejo Leonardo, e do filho, o cantor Zé Felipe, que aparece ainda criança. "E o tempo passou", escreveu a influencer.

Poliana Rocha ganha bolsa de Virginia com preço de casa

A influenciadora Virginia Fonseca causou polêmica nos últimos dias ao comprar uma bolsa de cerca de meio milhão para se presentear. Mas, parece que ela não apenas gastou essa quantia com a grife de alto padrão, a empresária então surpreendeu a sogra, Poliana Rocha, com outro modelo da marca.

Lisonjeada com o mimo da nora, a mãe do cantor Zé Felipe ficou muito contente ao receber o acessório, que Virginia Fonseca teria pagado cerca de R$ 240 mil. "Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente da nora, olha que linda essa bolsa, nossa fiquei encantada, não tinha, a primeira, a gente nunca esquece, fiquei muito feliz", disse Poliana Rocha no Instagram sobre não ter nenhuma bolsa da Hermès em seu closet. Veja o presente!

