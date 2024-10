Poliana Rocha resgata foto antiga com Zé Felipe e Leonardo: 'Tempo passou'

A influenciadora Poliana Rocha publicou uma imagem antiga ao lado do marido, o sertanejo Leonardo, e do filho, o cantor Zé Felipe

A influenciadoraPoliana Rocha surpreendeu os seguidores nas redes sociais neste sábado, 26, ao resgatar fotos em família. Nos stories do Instagram, ela publicou uma imagem antiga ao lado do marido, o sertanejo Leonardo, e do filho, o cantor Zé Felipe.

No clique compartilhado, o marido de Virginia Fonseca aparece ainda na infância. Em seguida, ela mostrou uma foto em que o casal aparece ao lado do filho, agora já adulto. "E o tempo passou", escreveu Poliana na legenda.

Veja:

Poliana Rocha, Zé Felipe e Leonardo (Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha celebra 28 anos de casamento com Leonardo

Recentemente, A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, celebrou a chegada da data em que completa 28 anos de casada com o sertanejo, com quem teve Zé Felipe, de 26 anos.

Em sua rede social, a empresária repostou um registro de um amigo que a flagrou abraçando e beijando o artista. A sogra de Virginia Fonseca então contou que a foto foi feita após a meia noite, quando chegou o aniversário de casamento deles. "E ontem pós 00:00h, teve parabéns! Comemoramos 28 anos de casados", escreveu.

Em outro momento, Poliana Rocha resgatou uma foto do início do casamento com Leonardo. Bem novinho, o casal surgiu sorridente na lembrança tirada há 25 anos. É bom lembrar que a mãe de Zé Felipe já revelou que chegou a viajar escondido da mãe para encontrar o cantor no início do namoro.

A empresária também comentou no podcast A Virada de Chave, de Monique Curi, como fez para perdoar as traições do sertanejo e prosseguir com o casamento. "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", opinou.

