Poliana Rocha mostra Leonardo conhecendo o neto de perto: 'Amamos'

Após um dia do nascimento de José Leonardo, Poliana Rocha mostra Leonardo pegando o neto no colo e babando pelo bebê; confira os cliques

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou novas fotos de seu neto recém-nascido, o pequeno José Leonardo, em sua rede social. Nesta segunda-feira, 09, um dia após a chegada dele ao mundo, ela foi com o sertanejo admirar o caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Após enfrentar uma "maratona" para conseguir ver o parto do menino, o famoso finalmente pode ver o bebê com mais calmo e pegá-lo no colo. Poliana Rocha então contou que o esposo está apaixonado pelo garoto que leva seu nome artístico em sua homenagem.

"Vovôs corujas! Amamos você, pequeno", disse a mãe de Zé Felipe ao exibir os registros encantadores do encontro com o recém-nascido. Além de mostrar o bebê, a empresária exibiu uma placa personalizada da porta da maternidade.

É bom lembrar que a nora de Leonardo fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas. Ela inclusive montou um bar em homenagem ao sogro, que divertiu ao surgir bebendo ao ver o nascimento do neto.

Poliana Rocha mostra com detalhes o rosto de José Leonardo e faz comparação

Vovó coruja, Poliana Rocha não perdeu a oportunidade de ver o nascimento de José Leonardo de perto neste domingo, 08. Após o momento emocionante, a esposa do cantor Leonardo babou pelo neto caçula, o terceiro filho de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

Em sua rede social, a loira compartilhou um clique do bebê usando um look verde e mostrou com detalhes o rostinho do recém-nascido. Babando com suas bochechas e traços, Poliana Rocha viu semelhança entre o nariz dele e o seu.

A mulher do sertanejo então resgatou uma foto de sua infância para fazer a comparação. "Essa a vovó tirou... perfeição define", falou ao exibi-lo dormindo com sua roupinha personalizada. Veja a comparação aqui.