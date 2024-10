Poliana Rocha encanta ao mostrar carinha do neto ao ver Leonardo

Ao visitar Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha encanta ao registrar momento de Leonardo com o neto caçula; bebê interagiu com o vovô

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao mostrar um clique de quando foram visitar os netos na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 02, a influenciadora revelou o registro que fez do amado com José Leonardo e esbanjou fofura.

Acordado o bebê, que está prestes ao completar um mês de vida, apareceu interagindo com o vovô. O sertanejo apareceu de máscara e admirando o caçulinha da família. Poliana Rocha não resistiu ao ver a interação da dupla e fez a foto.

"Sobre ontem: eu e meu vovô", escreveu a mãe de Zé Felipe sobre o momento especial do amado com o neto que tem seu nome artístico como homenagem.

Ainda nos últimos dias ao visitar a casa de seu filho, Poliana Rocha mostrou a recepção especial que foi montada por Virginia Fonseca para ela e para Leonardo. Os dois ainda receberam presentes da nora.

Poliana Rocha relembra viagem escondida para encontrar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou um pouco de sua história de amor com o sertanejo e surpreendeu ao contar que aprontou algumas coisas escondidas de sua mãe, dona Eponina Rocha.

Em seus stories, a mãe de Zé Felipe contou que conheceu o amado bem jovem e que teve o filho por volta dos 20 anos. Mas, antes, ela falou, sem dar muitos detalhes, como teria sido o encontro com o famoso. Poliana Rocha ainda relembrou o episódio que viajou escondido da mãe e que acabou até a polícia sendo chamada.

"Não! Foi difícil a conquista! Eu era muito nova, minha mãe me controlava muito! Nunca tinha ido a nenhum show. Demorei muito para nos relacionarmos", disse ao ser questionada sobre como teria conhecido Leonardo e se teriam ficado de primeira. Saiba mais aqui.