Virginia faz recepção em sua casa com presentes para os sogros: 'Carinho'

Ao receber Poliana Rocha e Leonardo em sua mansão, Virginia faz recepção especial com presentes para os pais de Zé Felipe; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 01, que foi visitar seus netos na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Muito querida pela nora, ela recebeu uma recepção especial na mansão da empresária e de seu filho.

Em seus stories, a amada do sertanejo mostrou a mesa que foi montada especialmente para recebê-los e ficou encantada com os detalhes. Além de várias opções de petiscos e comidinhas, Poliana Rocha e Leonardo ainda ganharam presentes da apresentadora do SBT no fim da visita.

"Fiquei toda feliz com o carinho", comentou a esposa do artista ao mostrar a atenção especial que recebeu da nora e do herdeiro. "Indo embora cheia de presente", mostrou Poliana Rocha alguns perfumes que eles ganharam da marca de Virginia.

Vovó coruja, a famosa faz questão de visitar com frequência as netas, Maria Alice e Maria Flor, e o caçulinha, José Leonardo. Inclusive, ela montou um quarto para o trio em sua mansão e impressionou ao revelar a quantidade de itens que colocou no closet deles.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Poliana Rocha revelou que resolveu passar por uma cirurgia nas pálpebras não apenas por estética, mas também porque começou a ter questões com a visão.

Poliana Rocha mostra cicatriz de seu olho após cirurgia

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, atualizou como está após alguns dias de ter feito uma cirurgia nos olhos. A loira se gravou momentos antes de ir para uma consulta na sexta-feira, 20, para saber quando tirará os pontos das pálpebras.

Falando normalmente e sem os óculos, a mulher do sertanejo contou que está muito bem e que a recuperação está sendo ótima. A mãe de Zé Felipe então explicou que o traço preto na região é por conta dos pontos, que ainda não foi tirados. Leia mais aqui.