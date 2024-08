Paula Barbosa relembra abuso psicológico durante gestação: 'Tortura'

Paula Barbosa, que ficou famosa ao interpretar Zefa na novela Pantanal, relembrou abusos psicológicos sofridos durante sua gravidez

Nesta sexta-feira, 30, Paula Barbosa compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e relembrou momentos difíceis que viveu quando estava grávida do seu filho Daniel, atualmente com oito anos, fruto do seu relacionamento com Diego Dalia.

A atriz que interpretou Zefa na novela Pantanal, da Rede Globo, disse que se inspirou pelo relato de influenciadora que sofreu violência obstétrica e decidiu contar sua história. "Eu mesma tenho a minha história, aconteceu há oito anos. Eu não cheguei tão longe. Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica. Tinha pesquisado sobre o parto humanizado e me apaixonei e quis mergulhar neste universo. Porém, tinha um médico que me tratava desde a adolescência. Era Deus no céu e ele na terra. Tudo o que ele falava era lei para mim", começou ela.

A famosa contou que o médico queria influenciá-la a fazer uma cirurgia sem necessidade. "Na minha última consulta, estava no ultrassom, ouvindo o Daniel e falei, 'Doutor, eu amo você, mas tomei a decisão de mudar'. A primeira coisa que ele fez foi me dar um pedido de internação para a manhã seguinte dizendo que eu estava com problema sério, que o Daniel já estava encaixado, eu estava com dilatação e que corria o risco dele nascer a qualquer momento e eu perder o bebê. Disse ainda que eu tinha que fazer uma cerclagem (suturar o colo do útero para evitar que ele se abra prematuramente durante a gravidez). Saí dali sentindo que tinha alguma coisa errada. Segui meu instinto de mãe", continuou.

Paula decidiu procurar uma segunda opinião. "Mas ficou aquela pulguinha e fui em outros especialistas. Todos me falavam a mesma coisa (que estava tudo bem). Enquanto isso, o meu médico me mandando mensagem, forçando a barra, dizendo que eu estava correndo um risco enorme do meu bebê vir ao óbito. Fui ligando os pontos. Fui vendo vários relatos de pessoas que tratavam com ele. Todas tinham um caso mirabolante em que ele salvou a vida da pessoa. Ele criava uma cirurgia de emergência, a pessoa se submetida e acreditava que ele tinha salvado a vida. Eu teria feito a cirurgia totalmente desnecessária. É assustador isso. Fiquei até o fim da gravidez com essa coisa (medo)".

Consequências

Paula revelou que teve muito medo até o final da gestação. "Foi muito violento. Até o Daniel nascer, eu tinha as minhas dúvidas e isso foi uma tortura. Quando fui atrás de advogado, todos os médicos lavaram as mãos por ser um colega. Ninguém comprou essa briga e dificilmente eu teria alguém para testemunhar. Além disso, não se consumou o ato. Eu não entrei em cirurgia para poder acusá-lo de algo que ele não fez. Teria que ter me submetido a cirurgia, acontecer algo grave e talvez eu poder acusá-lo".

Para concluir, a atriz contou que teve muitas consequências decorrentes dessa situação. "Tive muitas coisas decorrentes disso: não tive o parto como eu queria, tive dificuldade para amamentar e amamentei muito pouco o meu filho. Tive baby blue para a fase de oscilação hormonal que para mim foi muito mais tensa por tudo o que eu já tinha vivido. A violência emocional é muito grave, séria e potente. Tem o poder de derrubar a pessoa", desabafou.

