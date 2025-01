Paula Barbosa ganha elogios ao exibir o barrigão de grávida: 'Mamãe linda'

A atriz Paula Barbosa, a Zefa da novela 'Pantanal', encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar novas fotos da sua barriga

Paula Barbosa impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar novas fotos de seu barrigão de grávida. A atriz, que interpretou a personagem Zefa do remake da novela 'Pantanal', da TV Globo, está à espera de seu segundo filho com Diego Dalia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido longo cinza e um casaco. O look escolhido pela mamãe deixou o barrigão em destaque. "Lua Cheia", escreveu Paula, que já é mãe de Daniel, que está com oito anos.

O post recebeu vários elogios. "Tá linda", disse uma seguidora. "Mamãe linda", escreveu outra. "Que linda mamãe. Jesus abençoe", falou uma fã. "Meu Deus, como tá maravilhosa!", comentou mais uma.

Paula descobriu a gestação no final de julho. "Foi uma surpresa! Eu estava deixando acontecer, porque queria mais um filho, mas já fazia 5 meses e nada... Minha médica me pediu uma ressonância para entender melhor a situação do meu útero. Eu marquei esse exame 5 vezes e não consegui fazer. Na sexta, eu percebi que estava com 3 dias de atraso. Pensei: não deve ser, mas melhor fazer um teste por desencargo - já que não podia fazer esse exame grávida - e fiz achando que ia dar negativo e que minha menstruação ia descer. Comprei o teste e quando vi… Positivo", contou a famosa em entrevista à Quem.

Paula Barbosa mostra detalhes do chá revelação do segundo filho

Em outubro, Paula Barbosa ganhou um chá revelação para descobrir o sexo do bebê que espera com o marido, Diego Dalia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do evento, organizado pela madrinha da criança.

Após tentar descobrir o sexo com bexigas, uma mistura em uma jarra, cupcakes e balão, a revelação aconteceria através de uma vela, que após ser acendida por Paula, acabou não funcionando. Mas a organizadora da festa tinha um plano B, e Diego estourou um confete, mostrando que eles seriam pais de outro menino. "E o meu pequeno ganhou um chá revelação da dinda, Nathalia, amamos", escreveu a artista. Veja o vídeo!

