Paula Barbosa mostra detalhes do chá revelação do segundo filho

A atriz Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', postou um vídeo mostrando os detalhes do dia em que descobriu o sexo do bebê que está esperando

Paula Barbosa, a Zefa do remake da novela 'Pantanal', da TV Globo, está à espera de seu segundo filho com o marido, Diego Dalia, e ganhou um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do evento, organizado pela madrinha da criança.

Tudo começou com Paula e Diego abrindo uma caixa com várias bexigas amarelas. Depois, os papais colocaram uma mistura em uma jarra, que também ficou da cor amarela. Em seguida, eles receberam cupcakes e estouraram um balão, que também não revelou se eles vão ser pais de um menino ou uma menina.

Por fim, a revelação aconteceria através de uma vela, que após ser acendida por Paula, acabou não funcionando. Mas a organizadora da festa tinha um plano B, e Diego estourou um confete, mostrando que eles seriam pais de outro menino. "E o meu pequeno ganhou um chá revelação da dinda, Nathalia, amamos", escreveu a artista, que já é mãe de Daniel, de sete anos.

Paula Barbosa anunciou a gravidez nas redes sociais no dia 20 de outubro. Na ocasião, ela compartilhou o vídeo de um ultrassom e dividiu a novidade. "Tem coisa mais incrível que gerar uma vida? 2 corações batendo dentro de mim! Obrigada papai do céu por esse privilégio", disse a atriz.

Paula Barbosa compartilha detalhes de segunda gestação

Paula Barbosa compartilhou como está sendo a experiência desta nova gestação, descoberta no final de julho. Em entrevista à Quem, ela contou que está na 16º semana de gravidez - equivalente ao quarto mês. "Foi uma surpresa! Eu estava deixando acontecer, porque queria mais um filho, mas já fazia 5 meses e nada", relatou.

"Comecei a fazer uma série de exames para saber se estava tudo bem, e apareceu endometriose, adenomiose e miomas, eu já havia operado e retirado sete deles 2 anos antes. Então resolvi dar um tempo e tratar os problemas", explicou. Saiba mais!

