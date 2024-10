Zefa de 'Pantanal', atriz Paula Barbosa compartilha detalhes de segunda gestação

Responsável por dar vida à Zefa no remake de 'Pantanal', Paula Barbosa abriu detalhes sobre sua segunda gravidez, descoberta em julho: "Surpresa"

Conhecida por seu papel como Zefa no remake de 'Pantanal', Paula Barbosa está à espera do segundo filho com o marido, Diego Dalia. Em entrevista à Quem, a atriz, que já é mãe de Daniel, de 7 anos, compartilhou como está sendo a experiência desta nova gestação, descoberta no final de julho.

Ao veículo, Paula contou que está na 16º semana de gravidez - equivalente ao quarto mês. "É mais um menino! Descobri no final de julho", celebrou ela. "Foi uma surpresa! Eu estava deixando acontecer, porque queria mais um filho, mas já fazia 5 meses e nada", relatou.

"Comecei a fazer uma série de exames para saber se estava tudo bem, e apareceu endometriose, adenomiose e miomas, eu já havia operado e retirado sete deles 2 anos antes. Então resolvi dar um tempo e tratar os problemas", contou a artista.

"Minha médica me pediu uma ressonância para entender melhor a situação do meu útero. Eu marquei esse exame 5 vezes e não consegui fazer. Na sexta, eu percebi que estava com 3 dias de atraso. Pensei: não deve ser, mas melhor fazer um teste por desencargo - já que não podia fazer esse exame grávida - e fiz achando que ia dar negativo e que minha menstruação ia descer. Comprei o teste e quando vi… Positivo", relembrou Paula.

Neta de Benedito Ruy Barbosa, a famosa ressaltou que sente que a maior diferença entre esta gravidez e a primeira é o nível de informação que ela possui sobre os possíveis 'imprevistos' que podem surgir. "Não que eu ache que me informando estarei pronta pra qualquer coisa, mas com certeza não serei surpreendida negativamente como fui em algumas situações na minha primeira gestação, como o baby blues ou amamentação", disse ela.

Paula Barbosa relembra abuso psicológico durante gestação

Em agosto, Paula Barbosa compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e relembrou momentos difíceis que viveu quando estava grávida do seu filho Daniel, atualmente com oito anos, fruto do seu relacionamento com Diego Dalia.

A atriz que interpretou Zefa na novela Pantanal, da Rede Globo, disse que se inspirou pelo relato de influenciadora que sofreu violência obstétrica e decidiu contar sua história. "Eu mesma tenho a minha história, aconteceu há oito anos. Eu não cheguei tão longe. Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica. Tinha pesquisado sobre o parto humanizado e me apaixonei e quis mergulhar neste universo. Porém, tinha um médico que me tratava desde a adolescência. Era Deus no céu e ele na terra. Tudo o que ele falava era lei para mim", começou ela.

A famosa contou que o médico queria influenciá-la a fazer uma cirurgia sem necessidade. "Na minha última consulta, estava no ultrassom, ouvindo o Daniel e falei, 'Doutor, eu amo você, mas tomei a decisão de mudar'. A primeira coisa que ele fez foi me dar um pedido de internação para a manhã seguinte dizendo que eu estava com problema sério, que o Daniel já estava encaixado, eu estava com dilatação e que corria o risco dele nascer a qualquer momento e eu perder o bebê. Disse ainda que eu tinha que fazer uma cerclagem (suturar o colo do útero para evitar que ele se abra prematuramente durante a gravidez). Saí dali sentindo que tinha alguma coisa errada. Segui meu instinto de mãe", continuou.

Paula decidiu procurar uma segunda opinião. "Mas ficou aquela pulguinha e fui em outros especialistas. Todos me falavam a mesma coisa (que estava tudo bem). Enquanto isso, o meu médico me mandando mensagem, forçando a barra, dizendo que eu estava correndo um risco enorme do meu bebê vir ao óbito. Fui ligando os pontos. Fui vendo vários relatos de pessoas que tratavam com ele. Todas tinham um caso mirabolante em que ele salvou a vida da pessoa. Ele criava uma cirurgia de emergência, a pessoa se submetida e acreditava que ele tinha salvado a vida. Eu teria feito a cirurgia totalmente desnecessária. É assustador isso. Fiquei até o fim da gravidez com essa coisa (medo)".

