Parecidas? Amanda Kimberlly impressiona ao comparar foto da infância com a filha, Helena

Mãe de uma das filhas de Neymar, Amanda Kimberlly agitou as redes sociais ao resgatar foto de quando era criança e comparar com aparência de Helena

Alerta fofura! Nesta quarta-feira, 26, Amanda Kimberlly usou as redes sociais para compartilhar uma foto da infância. A influenciadora chamou a atenção pela semelhança com a filha Helena, fruto do affair que viveu com o jogador de futebol Neymar Jr. A pequena veio ao mundo em julho de 2024.

Na publicação, a modelo brincou ao comparar sua aparência com a herdeira. "Tutuca mãe 1993", escreveu ela, fazendo referência ao apelido da filha.

Helena é a filha mais nova do jogador de futebol Neymar Jr. O jogador do Santos também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, com a noiva Bruna Biancardi. O atleta, inclusive, está à espera da segunda filha com Biancardi, Mel.

Veja as fotos:

Amanda Kimberlly impressiona com semelhança com filha, Helena. Foto: Reprodução/Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por amanda kim (@akimberllya)

Mãe de Helena, filha de Neymar, revela por que a bebê não será batizada

A modelo Amanda Kimberlly contou que não vai batizar a filha, Helena, fruto do affair com Neymar Jr, na infância. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a morena disse que é evangélica e o batizado do bebê não é algo que acontece nesta religião.

Porém, Amanda afirmou que pretende apresentar sua filha na igreja, que é uma cerimônia para celebrar a chegada do bebê na família e na religião. “Batizado, não. Farei uma apresentação”, disse ela.

Vale destacar que o batizado do bebê é um rito da igreja católica. Enquanto isso, a igreja evangélica costuma realizar o batizado de adultos, já que acredita que a pessoa que precisa escolher sua relação com Deus e se arrepende de seus pecados.

