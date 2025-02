Amanda Kimberlly mostra 'caras e bocas' de sua filha com Neymar à introdução alimentar

A influencer Amanda Kimberlly diverte os seguidores ao compartilhar as reações de Helena, de sete meses, durante o processo de introdução alimentar

Nesta terça-feira, 25, a influenciadora digital Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu compartilhar novos registros de Helena, a sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr, e mostrou o processo de introdução alimentar da bebê, de sete meses . No vídeo, publicado nos stories do perfil do Instagram da influencer, a menina faz 'caras e bocas' ao provar novos sabores .

No registro gravado pela mãe, a pequena está usando um babador rosa enquanto provava uma papinha. Ao longo do vídeo Helena aparece com a boca suja exibindo uma série de reações na nova fase de alimentação.

"Um pouco de sono e muita fome", disse Amanda sobre as reações da filha à comida, que transitaram entre as risadas e ao choro.

Confira, abaixo, ao vídeo:

Helena faz 'caras e bocas' durante processo de introdução alimentar pic.twitter.com/ltOSVjBLFK — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 25, 2025

Helena é a filha mais nova do jogador de futebol Neymar Jr. O jogador do Santos é pai também de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, com a noiva Bruna Biancardi. O atleta, inclusive, está à espera da segunda filha com Biancardi, Mel.

Amanda Kimberlly se revolta com ataques à filha

Recentemente Amanda Kimberlly expressou a sua indignação ao denunciar um perfil que está atacando a sua filha Helen. Isso porque a influenciadora pediu para que os internautas parassem de rivalizar a herdeira com Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi.

"Estou cansada, definitivamente cansada desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil. Eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação", disse.

"Quer me atacar? Ok, eu aguento! Mas a minha filha, não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", desabafou. Confira!

