Neymar posa com Bruna Biancardi e se declara: 'Te amo'

Em suas redes sociais, Neymar compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardi e fez questão de se declarar

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 227 milhões de seguidores.

Na madrugada deste domingo, 22, o jogador publicou em seu Instagram Stories uma foto em preto e branco em que aparece ao lado da namorada Bruna Biancardi.

"Te amo", escreveu ele, se declarando para a amada. O atleta ainda colocou um emoji de coração na postagem.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de um ano. O jogador ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de cinco meses, com Amanda Kimberlly.

Além disso, uma mulher húngara afirma que sua filha de dez anos também é filha do craque, porém o processo corre em segredo de justiça.

Momento fofo

Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novos registros da pequena Mavie, sua filha de 1 ano com Neymar Jr, em um momento divertido com o irmão mais velho, Davi Lucca. Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora e modelo filmou o primogênito do jogador de futebol arrancando risadas da pequena.

Davi, que reside em Madri, na Espanha, com a mãe, Carol Dantas, desembarcou no Brasil recentemente para as festas de fim de ano. Na noite de sexta-feira, 20, os dois marcaram presença em uma festa de confraternização junto com Bruna Biancardi e outras amigas.

A namorada de Neymar Jr dividiu com o público detalhes do banquete que encomendou para receber o grupo, com doces, tábuas de frios e bebidas sofisticadas. A celebração, inclusive, aconteceu na casa onde a influenciadora está hospedada com a família.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar residem atualmente na Arábia Saudita com a filha do casal. Ela e a pequena Mavie se mudaram para o país para fazer companhia ao atleta, que joga no Al-Hilal.

Além de Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, o jogador de futebol brasileiro também é pai de Helena, de 5 meses de vida, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Leia também: Bruna Biancardi se junta a ex de Neymar para confraternização de amigas