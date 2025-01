Filho de Neymar surge com as irmãs caçulas, Mavie e Helena

A influenciadora digital Carol Dantas encantou ao compartilhar fotos de Davi Lucca, filho de Neymar, com as irmãs caçulas, Mavie e Helena

Carol Dantas encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao mostrar seu filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, com suas irmãs caçulas, Mavie, de 1 aninho, e Helena, de seis meses.

A influenciadora digital aproveitou o dia de TBT para compartilhar algumas fotos feitas no fim do ano, quando eles estavam de férias no Brasil. Em um dos registros publicado nos Stories do Instagram, Davi surge com Mavie, filha do atleta do Al-Hilal com Bruna Biancardi.

Em outra imagem, o menino aparece sentando em um sofá, segurando Helena, herdeira de Neymar com Amanda Kimberlly. Quem também aparece no clique é Valentin, de cinco anos, filho caçula de Carol com Vinicius Martinez.

Vale lembrar que Davi Lucca terá mais uma irmãzinha. A influenciadora digital Bruna Biancardi está à espera de mais uma filha com o jogador Neymar Jr.

Davi Lucca com Mavie - Foto: Instagram

Davi Lucca com Helena e Valentin - Foto: Instagram

Neymar Jr avalia evolução pessoal

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

"Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos. Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora", disse o atleta.

