Amanda Kimberlly mostra 'momento modelo' de Helena, sua filha com Neymar

Amanda Kimberlly compartilhou novas fotos encantadoras da pequena Helena, sua filha de 6 meses com Neymar: 'Nova modelo'

Alerta fofura! A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos da filha, Helena. A pequena, de 6 meses de vida, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, a moça publicou uma sequência de cliques da bebê em seu 'momento modelo'. Esbanjando fofura, Helena foi fotografada por Gustavo Lima, fotógrafo e amigo pessoal de Amanda, em meio à natureza.

"A nova modelo do Gustavo. Ternurinha", derreteu-se a mamãe coruja na legenda da publicação. Nas imagens, a pequena aparece usando um vestido cor de rosa e um lacinho branco no cabelo.

Discreta, Amanda Kimberlly tem compartilhado a filha aos poucos e em raras ocasiões, como as festinhas de mesversário. No último domingo, 12, a modelo aproveitou o dia ensolarado para passear com Helena e seu cachorrinho de estimação ao ar livre.

Vale lembrar que além da bebê, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas; e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. A influenciadora digital, inclusive, está grávida da segunda filha com o jogador de futebol.

Confira as novas fotos de Helena:

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr - Reprodução / Instagram; @eugustavolimaph

Neymar Jr avalia evolução pessoal nos últimos anos

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

Ao longo do bate-papo com a repórter, Neymar falou a respeito de sua evolução há cerca de 10 anos para os dias atuais. "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", declarou ele em um trecho; confira mais detalhes!

