Neymar Jr. encanta ao se jogar no balé com a filha Mavie

Alerta fofura! O jogador de futebol Neymar Jr. curtiu um momento especial ao lado da filha Mavie ao se arriscar no balé com a pequena; assista

Nesta quarta-feira, 29, o jogador Neymar Jr. deixou os internautas encantados ao surgir em um momento descontraído com a filha, Mavie, de um ano de idade. Fruto da relação do atleta com Bruna Biancardi, a pequena fez o papai se jogar no balé.

O momento foi registrado por Gilmar Araujo, também conhecido como Gil Cebola, um grande amigo de Neymar. Além do papai coruja, Luiz Guilherme Baptista e João Pedro Cemin também se jogaram na dança com Mavie, que aplaudiu os "bailarinos" após o espetáculo. "Não basta ser tio, tem que participar do balé", brincou Gil nas redes sociais.

Assista:

Neymar dançando com os praças e a Mavie batendo palmas hahaha pic.twitter.com/l9Bz0xt00a — Jacqueᶜʳᶠ Njr (@jacque_seixas) January 29, 2025

Presidente do Santos anuncia retorno de Neymar

Ele voltou! Após Neymar Jr. anunciar a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o retorno do craque ao clube na terça-feira, 28. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Teixeira emocionou os torcedores com um discurso caloroso de boas-vindas.

"Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", iniciou Marcelo Teixeira.

Na sequência, o presidente do Santos relembrou uma fala marcante do jogador ao sair do clube, em 2013. "Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo".

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", declarou Teixeira, que na legenda, completou o discurso: "Parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido. Chegou o momento de construir a nossa nova história. Retorne à sua casa, estamos de braços abertos!".

