Nasce primeira filha do sertanejo Jeca: ‘Minha maior missão é ser o melhor pai para essa menina’

Dupla de Fiduma (32), o sertanejo Jeca (32) está realizando o seu maior sonho nesta segunda-feira, 13: o de ser pai. A pequena Helena, fruto do casamento com a empresária Renata Salvi Ferreira (33), nasceu às 16h44, pesando 3,112kg e com 48 centímetros, por meio do parto cesariana realizado no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (HCM), em São Paulo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o cantor fala com emoção do nascimento de sua primeira filha: "Minha maior missão é ser o melhor pai para essa menina".

Helena veio ao mundo com uma trilha sonora muito especial, ao som de Bora Viver – música de sucesso do papai coruja ao lado de seu parceiro musical, lançada em 2024."Hoje meu coração está transbordando de alegria e emoção! A Helena chegou para transformar nossas vidas de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Minha filha nasceu, trazendo mais vida, amor e motivos para continuar cantando e celebrando a cada dia. Obrigado, Deus, por esse presente maravilhoso. Agora, minha maior missão é ser o melhor pai para essa menina que já é a razão de todos os meus sorrisos", declara Jeca.

Segundo informações do hospital, cesárea transcorreu de forma tranquila. Mãe e filha passam bem e têm previsão de alta para a próxima quinta-feira, 15. Helene nasceu pelas mãos dos especialistas Fabricio de Freitas, Carolina Machado, a enfermeira Isabela Benites, a pediatra Ziló e os anestesistas Marcela Awada e Benedito Olimpio.

ENXOVAL NOS EUA

Curtindo férias em Orlando, nos Estados Unidos, em outubro do ano passado, Jeca e Renata aproveitaram o tempo livre para fazer o enxoval de Helena. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo falou sobre o momento especial e brincou: “No primeiro dia de viagem, já fali (risos). Compramos pouquíssimas coisas e (...) Socorro! Alguém consegue me fazer um Pix? Não sei como vai ser o resto dos dias, mas está sendo divertido, tudo é muito novo e estou aprendendo do zero. É cada coisa que eu nem sabia que um bebê precisava”.

FIDUMA & JECA

Recentemente, a dupla Fiduma & Jeca completou 10 anos de carreira. E para celebrar tantos anos de carreira, os amigos gravaram um DVD especial. Para esse começo de ano cheio de novidades, eles prometem liberar ainda mais músicas do álbum.

