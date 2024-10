Cantor sertanejo viaja aos EUA para comprar enxoval da filha: 'No primeiro dia, já fali'

Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo Jeca, dupla de Fiduma, brinca ao falar das compras para o enxoval da primeira filha, Helena, durante férias nos EUA

Pai de primeira viagem, Jeca (32) - dupla de Fiduma (32) - está curtindo férias em Orlando, nos Estados Unidos, com a esposa, a empresária Renata Salvi (33), que está grávida de seis meses. Os pombinhos estão aproveitando o tempo livre para fazer o enxoval da filha, que se chamará Helena. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor sertanejo fala sobre o momento especial e brinca: "No primeiro dia, já fali".

Jeca e Renata seguiram para os EUA no último sábado (28) e ficarão por lá até o dia 12 de outubro. “No primeiro dia de viagem, já fali (risos). Compramos pouquíssimas coisas e (...) Socorro! Alguém consegue me fazer um Pix? Não sei como vai ser o resto dos dias, mas está sendo divertido, tudo é muito novo e estou aprendendo do zero. É cada coisa que eu nem sabia que um bebê precisava”, diz o artista.

“Eu e a Renata estamos perdidos com tanta coisa, mas muito animados. Preciso comprar mais malas! A gravidez está na reta final e está tudo ótimo, estamos cada dia mais ansiosos, e agora, vendo tudo de pertinho, da mais ansiedade”, continua o cantor, que separou um tempinho entre terça-feira, 1º, e esta quarta-feira, 2, para curtir os parques temáticos do Universal Orlando Resort.

Fiduma também viajou com o casal e mais o empresário da dupla. “Melhor viagem da minha vida! Estou curtindo jogos, shows, coisas diferentes do Brasil; sem me preocupar com compras! (risos). Estou com dó do Jeca. Eu, em menos de 24 horas, já estou sem dinheiro, e ele? Quando voltarmos para o Brasil, vamos ter que fazer shows todos os dias”, brinca o cantor.

Jeca e a esposa, a empresária Renata Salvi, estão em Orlando, nos Estados Unidos - Arquivo Pessoal

A dupla Fiduma & Jeca estão de férias em Orlando, nos Estados Unidos - Arquivo Pessoal

CHÁ REVELAÇÃO

Em julho, Jeca e Renata – que estão casados há dois anos – realizaram o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho. “Acho que é o sonho de todo casal ter um filho. É uma etapa da vida que vem para abrilhantar ainda mais nossa família! Já estávamos planejando em ter nosso primeiro filho desde que nos casamos, no ano passado. Mas ao mesmo tempo, estávamos pela vontade de Deus e acredito que a notícia veio em um momento lindo”, contou ele, em entrevista à CARAS Brasil.

Um mês antes, também com exclusividade para a CARAS, o sertanejo confessou intuição que seria uma menina. “Confesso que desde o momento em que fiquei sabendo da gravidez da Renata algo me diz que é menina, mas não tenho preferência. A alegria é tanta que só quero poder pegar ele ou ela no colo logo”, disse ele, na época.

MAIS DE 150 MILHÕES DE STREAMS

Fiduma & Jeca já acumulam mais de 105 milhões de streams com apenas seis músicas lançadas do DVD comemorativo dos 10 anos de carreira da dupla; incluindo os sucessos Cortando as BR (feat. Fernando & Sorocaba), Cabelo Loiro e Meu Chapéu Sumiu (feat. Luan Pereira).

Dando sequência ao projeto, os sertanejos lançaram, na última sexta-feira, 27, a faixa Mistura da Ana Castela, uma homenagem a uma das grandes referências da música sertaneja atualmente. A canção está disponível nas plataformas digitais; e o videoclipe, no YouTube.