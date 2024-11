Conheça o quarto de José, filho de Nadja Haddad e Danilo Joan

Nadja Haddad montou um quarto de bebê encantador para receber seu filho José, de 6 meses, que ficou na UTI neonatal e recebeu alta para ir para casa

A apresentadora Nadja Haddad e o marido, o político Danilo Joan, montaram um quarto de bebê encantador para o filho, José. O bebê nasceu há seis meses, mas precisou ficar na UTI neonatal por causa do parto prematuro e só foi para casa no início de novembro. Com isso, a família o recebeu em casa com um cantinho aconchegante e feito especialmente para ele.

O quarto de José foi criado com o objetivo de acompanhar o crescimento do menino ao longo de sua vida. A ideia foi construiu um ambiente aconchegante, elegante e atemporal, com elementos lúdicos, e foi pensado pela arquiteta Linda Cris Araújo e pela empresaria Gisele Carrão.

O ambiente conta com a área de troca, o berço em tom de verde e uma cama de apoio, além da poltrona de amamentação. O quarto conta com tons de madeira clara e tons neutros, como verde e bege, que trazem uma atmosfera tranquila.

A família também escolheu quadros e almofadas com estampas de trechos bíblicos e louvores para representar a fé. Além disso, eles também representaram o irmão gêmeos de José, Antonio - que faleceu pouco tempo depois do nascimento -, no quarto. “Fizemos questão de ter nosso anjinho Antonio representado no quadro e no ursinho, que carrega parte da mantinha que ele usava”, contou a mãe.

Veja as fotos do quartinho na galeria abaixo:

Conheça o bebê José

A apresentadora Nadja Haddad mostrou o rosto do filho, José, pela primeira vez. Desde que nasceu, o bebê ficou na UTI Neonatal para se recuperar do parto prematuro extremo, que aconteceu no dia 25 de abril de 2024. No dia 2 de novembro, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa com os pais, Nadja e Danilo Joan. Inclusive, a mãe famosa cumpriu sua promessa e apresentou o bebê para seus seguidores nas redes sociais.

Desde o nascimento dos filhos gêmeos em abril deste ano, Nadja Haddad viveu fortes emoções. Ela teve um parto prematuro extremo após ter complicações com as placentas dos bebês. Ela deu à luz José e Antonio, mas o segundo bebê faleceu poucas semanas após o nascimento. Com a dor do luto, ela encontrou forças para seguir firme para cuidar do outro filho, José, que cresceu e recebeu alta para ir para casa com a família.

Na saída do hospital, Nadja e Danilo fizeram uma live nas redes sociais para compartilharem o momento especial com seus fãs, que rezaram pela família desde o nascimento prematuro dos meninos. Nas imagens, os pais apareceram emocionados e felizes enquanto saíam do local com o filho no carrinho.