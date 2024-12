Monyque Costa divide cliques com filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Monyque Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, encantou os seguidores ao compartilhar fotos com seu afilhado, José Leonardo

Monyque Isabella Costa, filha do cantor Leonardo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos com seu afilhado, José Leonardo, de três meses.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jovem aparece segurando o menino no colo e depois 'dando um cheiro' nele, o deixando todo sorridente. O pequeno, vale lembrar, é filho da influenciadora digital Virginia Fonsecae do cantor Zé Felipe. Eles também são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

"Último dia do ano dando um cherimmmm nesse gotoso", se derreteu a madrinha na legenda da publicação. Os internautas encheram o post de comentários. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Foto linda", falou outra. "Que menino mais gotoso. Zezinho é fofo demais", afimrou uma fã.

Monyque Costa é formada em Relações Internacionais e Agronomia e é a segunda filha de Leonardo, fruto do relacionamento do cantor com a empresária Sandra Helena. Diferente dos irmãos, ela segue uma vida discreta e prefere não compartilhar muitos detalhes da vida pessoal.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Poliana e Leonardo comemoram aniversário de Monyque Costa

Em outubro, Monyque Costa completou 33 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do pai, o cantor Leonardo, e da madrasta, a influenciadora digital Poliana Rocha.

Através dos Stories do Instagram, o sertanejo postou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto da herdeira, fruto de seu relacionamento com a empresária Sandra Helena, e se declarou. "Parabéns, minha filha. Monyque. Deus te abençoe. Te amo", escreveu Leonardo.

Poliana também homenageou a enteada em suas redes sociais. A influenciadora digital postou uma foto da aniversariante a parabenizou. "Parabéns, Monyque!!! Amo muito você e desejo que você seja muito feliz na sua vida. Estarei sempre do seu lado, te apoiando e te aplaudindo de pé. Conte comigo por toda vida", disse ela. Veja as publicações!

Leia também:Virginia quebra regra na fazenda de Leonardo e mostra o lar do sertanejo