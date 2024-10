Filha de Michelle Loreto rouba a cena em cliques em família: 'Sempre sorrindo'

A apresentadora Michelle Loreto encantou ao compartilhar alguns cliques do ensaio fotográfico que fez com o marido e a filha

Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao dividir cliques inéditos em família.

A jornalista realizou um ensaio fotográfico com seu marido, o diretor Alexandre Mattoso, e com a filha do casal, Aurora, de 11 meses, e compartilhou dois cliques em seu perfil oficial no Instagram. Em uma das fotos, os três posaram sorridentes. Já na segunda imagem, a bebê ganha beijos na bochecha dos papais.

Para o ensaio, Aurora surge usando um vestido de crochê branco e uma tiara de laço no cabelo. "Um fim de semana lindo pra você! E um pedacinho do ensaio maravilhoso", desejou Michelle na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu diversas mensagens. "Aurora é uma das crianças mais lindas que já vi. Família querida!", afirmou uma seguidora. "Lindos!! Mas, Aurorinha rouba a cena… é muito linda e simpática…", disse outra. "Que lindos. Aurora perfeita, sempre sorrindo", falou uma fã. "Fofinha, sempre sorrindo e alegre", escreveu mais uma.

Michelle, vale dizer, sempre divide momentos da maternidade com seus seguidores. Recentemente, ela contou que teve dificuldade para fazer Aurora dormir. "Hoje, foi um rolê pra Aurora dormir. Eu e @alexandremattoso fizemos tudo certo: horário da soneca, horário do jantar, horário do banho, ritual do sono... E nada! A bebê estava no 220 [...]", desabafou em um trecho.

Confira:

Michelle Loreto faz desafio com a filha e reação encanta

Recentemente, Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo com a filha, Aurora. Na gravação publicada no feed do Instagram, a jornalista deita no colo da herdeira para ver qual será a reação dela. "Deite no colo de seu bebê e veja a reação", legendou a apresentadora, que comanda o quadro 'Bem-Estar', na Globo.

Após a mamãe deitar em seu colo, Aurora a abraça e encosta seu rosto na cabeça dela. Ao dividir o momento fofo, Michelle se derrete. "Uma dose de fofura passando no seu feed para um final de semana mais leve e tranquilo!", escreveu na legenda. Veja o vídeo!