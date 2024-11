Michelle Loreto divide clique encantador com a filha: 'Muito fofa'

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao recordar uma foto da festa de aniversário da filha, Aurora

Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com a filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com Alexandre Mattoso.

Nesta quinta-feira, 7, a menina completou 1 ano e 1 mês de vida e a mamãe comemorou a data especial recordou um clique da festa de aniversário da herdeira, que teve como tema o 'sol'. No clique publicado no feed do Instagram, a apresentadora do quadro 'Bem-Estar', da TV Globo, aparece dando um belo sorriso, enquanto segura a bebê no colo.

"Um #tbt feliz nesta foto do @ricardosoledade do niver de 1 ano da bebê... já que hoje ela faz 1 ano e 1 mês! #tempovaicomcalma", escreveu a jornalista. O registro encantou os internautas. "Lindas meninas", disse uma seguidora. "Tá muito fofa", comentou outra. "Amo tanto vocês", declarou Alexandre para a mulher e a filha.

Recentemente, Michelle postou um vídeo de Aurora fazendo bagunça e falou sobre a nova fase que a herdeira está passando. Dando gritinhos e querendo fazer barulho, a bebê esbanjou fofura e divertiu ao mostrar seu lado bagunceiro. "Bem-vindos à fase do grito! Pelo menos podemos confirmar que o pulmão da Aurora está 100% saudável, né?", disse ela na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto revela se dará irmãos para a filha

Em junho de 2023, a jornalista Michelle Loreto surpreendeu ao revelar que ficou grávida "sem querer". Na época, a comunicadora global revelou que nunca esteve em seus planos engravidar e que nem a pressão da sociedade a influenciava a mudar de ideia. Contudo, tudo mudou quando descobriu que estava esperando a pequena Aurora, que hoje está com um ano de vida.

Mamãe coruja na rede social e sempre encantando com os registros da herdeira, a global revelou se deseja dar irmãos para a menina. "Pretende ter mais um filho ou Aurora será filha única?", questionaram. "A pituca já tem dois irmãos por parte de pai", contou a jornalista sem dar mais detalhes se deseja ter mais uma gestação. Veja!

Leia também:Michelle Loreto exibe cabelo natural: 'Levei mais de 40 anos para assumir'