Michelle Loreto exibe cabelo natural: 'Levei mais de 40 anos para assumir'

Em suas redes sociais, Michelle Loreto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 385 mil seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, a jornalista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece exibindo seu cabelo natural, que é bem ondulado.

Na legenda, a famosa admitiu que demorou muito tempo para conseguir aceitar os fios naturais. "O cabelo que eu levei mais de 40 anos para assumir e entender que é bonito do jeito que ele é. Obrigada, Rodrigo Tanamat por me ajudar nessa", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Que mulher", escreveu uma internauta. "Muito lindo! E eu passei a vida querendo ter cachos lindos assim", escreveu outra. "Gatíssima", elogiou uma terceira.

Maternidade

Ser mãe não era uma ideia que povoava a cabeça de Michelle Loreto. A jornalista e apresentadora do Bem Estar, na Globo, sempre foi uma mulher bastante agitada e independente, e não tinha vontade de vivenciar a maternidade com todos os seus percalços.

Qual foi a surpresa dela, então, quando, depois de apenas três meses de namoro com o jornalista Alexandre Mattoso, ela descobriu que estava à espera da primeira filha? "Foi um susto! Reação de espanto e desespero. Foi um único descuido", revela Michelle, em papo exclusivo com CARAS direto do Hotel Meissner Hof, em Monte Verde, Minas Gerais.

Passado o choque, Michelle agora não desgruda de Aurora, de apenas oito meses, e diz que ela transformou completamente sua rotina e a própria relação consigo mesma. "Estou totalmente apaixonada por ela. É a bebê mais sorridente desse mundo!", festeja.

Durante o papo, Michelle comentou sobre como foi o processo de gestação. "Nunca planejei engravidar. Pensava em ser mãe por meio de adoção e nunca pensei em gestar. Eu tinha razão porque a gestação foi o mais difícil. Mesmo não tendo nenhum problema de saúde, foi pesado para mim. Tem quem goste de estar grávida, eu não gostei. Foi sofrido para mim, muito enjoo e cansaço. Não me achei bonita grávida, nada disso. Desde que ela nasceu estou mais tranquila. Nunca esperei encontrar na maternidade a calma e a paciência que eu não tinha", contou.

