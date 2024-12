Menino ou menina? Yudi Tamashiro descobre o gênero do primeiro bebê

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, fazem chá revelação com tema de urso panda e revela qual é o gênero e o nome do bebê

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, já sabem o sexo do primeiro filho! Eles descobriram durante o chá revelação que aconteceu nesta terça-feira, 3, em uma festa com a família e os amigos.

Durante o evento, eles abriram uma caixa e receberam balões na cor azul, que representou que eles vão ter um menino. Inclusive, os futuros papais contaram que o menino vai se chamar Yudi, como o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

O chá revelação contou com tema de urso panda na decoração e tons claros, como bege e branco, em todos os detalhes. "Hoje é um dia especial, o chá revelação do nosso primeiro filho! Não poderíamos deixar de agradecer a todos esses parceiros que tornaram esse momento mais que especial", disse ele antes do evento.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

Casamento de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Em abril de 2022, o apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria: "poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.