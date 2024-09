Menino ou menina? Isabel Veloso revela o nome do bebê

Em cuidados paliativos e grávida, a influencer Isabel Veloso revela qual é o gênero do primeiro bebê e qual é o nome que escolheu

A influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, revelou que já sabe o sexo do primeiro filho. Em um post nesta segunda-feira, 9, ela anunciou que terá um menino e que já escolheu o nome do bebê.

Isabel e o marido, Lucas Borbas, escolheram o nome de Arthur para o primeiro filho. Inclusive, eles fizeram a legenda já explicando o significado do nome do bebê.

"Arthur; Originário do celta "Artorius", que significa "urso corajoso", o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é “agraciado por Deus”. "Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus. Eles são considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé"", escreveram.

Então, eles falaram sobre o amor pelo filho. "Arthur, você é imensamente corajoso, e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur. Seu nome possui um significado tão bonito; você é escolhido por Deus. Com amor, mamãe e papai", afirmaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso está em cuidados paliativos

A influenciadora digital Isabel Veloso se pronunciou sobre a declaração de sua médica sobre o estado de saúde durante a luta contra o câncer. A médica contou que a influencer não é considerada como paciente em estágio terminal, mas afirmou que ela está em cuidados paliativos porque sua doença não tem cura. Com isso, a jovem apareceu nas redes sociais para confirmar a sua situação e agradecer por tudo ter ficado claro.

"Essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra minha doença[…] Para os desinformados que estão de plantão aí, cuidando da minha vida. Minha doença, ela era uma doença terminal, devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não tinha certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de uma paciente em ‘estado terminal’ e sim em estado paliativo. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos", comentou.

Vale lembrar que Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez, foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.