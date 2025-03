Nasce o primeiro filho de Megan Fox com Machine Gun Kelly

Megan Foz deu à luz quarto filho, sendo que é o primeiro fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly

Nesta quinta-feira, 27, a família de Megan Fox cresceu. Isso porque a atriz deu à luz quarto filho, sendo que é o primeiro fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly. Em suas redes sociais, o rapper anunciou a notícia e postou um vídeo fofíssimo em que aparece acariciando as mãozinhas do bebê.

Além disso, o famoso revelou que a criança é uma menina." Ela finalmente chegou!! Nossa pequena semente celestial. 27/03/25", escreveu ele na legenda da publicação.

Megan já é mãe de Noah, de 12 anos, Bodhi, de 11, e Journey, de oito anos, frutos de seu casamento com o ex-marido Brian Austin Green.

Megan e Machine terminaram o relacionamento em novembro, pouco tempo após anunciaram a gravidez.

"Eles tentaram fazer as coisas funcionarem por muitos anos. Foi exaustivo para Megan. Ela acabou com isso agora. Só quer focar no bebê e nos filhos. Mora sozinha e tem pouco contato com MGK. Ela está bem. Está muito animada com a chegada do bebê", contou uma fonte da revista People na época.

Término

De acordo com o site TMZ, Megan Fox e Machine Gun Kelly terminaram o relacionamento. Segundo fontes da publicação, o casal, que estava à espera do primeiro filho, pôs um fim no romance no fim de semana do feriado de Ação de Graças americano - 28 de novembro - durante uma viagem a Vail, no Colorado.

A atriz teria encontrado “material comprometedor” no celular do cantor. Chateada, Megan teria encerrado a viagem antes do previsto, e o casal não se viu mais desde então. Ela já é mãe de três meninos - Noah, de 12 anos, Bodhi, de 11, e Journey, de oito anos - com o ex-marido, o ator Brian Austin Green, e Machine Gun tem um filho adolescente de um relacionamento anterior.

O ex-casal começou a namorar em 2020, e já teve outros rompimentos antes, o mais recente em fevereiro do ano passado. Megan e Machine Gun ficaram noivos em 2022 e na ocasião ela ganhou um anel de R$ 1,8 milhão com "espinhos" para que a atriz não pudesse remover a joia.

