Saiba como ex-marido de Megan Fox reagiu à gravidez da atriz

Saiba como Brian Austin Green reagiu à notícia de que a ex-esposa Megan Fox está à espera de um filho, fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly

Recentemente, Megan Fox anunciou que está à espera de um filho, fruto do seu relacionamento com Machine Gun Kelly.

Após a repercussão, fontes revelaram ao TMZ como Brian Austin Green, ex-marido da atriz, reagiu á notícia. Eles se divorciaram em 2022 e são pais de Noah, de dez anos, Bodhi, de nove anos, e Journey, de seis anos.

"Ele está todo sorridente e extremamente feliz", contou o informante. Além disso, a fonte também afirmou que a notícia não foi uma surpresa.

Megan contou a notícia para os filhos há alguns meses e eles compartilharam com o pai, que ficou muito feliz com a situação. Além disso, o ex-casal chegou a conversar sobre o assunto.

A famosa anunciou a notícia em sua conta no Instagram ao postar uma foto exibindo a barriguinha já saliente e mostrando o teste de gravidez positivo.

Briga

Olha a briga! A atriz Megan Fox pode ter se machucado feio após ser atingida sem querer durante uma confusão. Enquanto estava na Orange County Fair com seu noivo, o cantor Machine Gun Kelly, quando um homem tentou chegar perto do casal. No momento, o segurança partiu para cima do suspeito e começou uma confusão generalizada no estabelecimento.

As imagens da briga começaram a viralizar nas redes sociais depois que uma testemunha ocular postou o vídeo em sua conta no TikTok. Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o suspeito em questão tentou dar um soco na cara de Machine Gun Kelly, mas acabou sendo impedido pelo segurança.

Nas imagens, pode-se ver um empurra-empurra generalizado e, enquanto as pessoas tentando sair do meio da briga, o segurança do casal batia no suposto agressor. Megan Fox acabou sendo empurrada para a cerca durante o incidente.

Leia também: Megan Fox aparece em foto sem maquiagem e impressiona web: 'Quem é essa?'