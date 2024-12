Grávida, Megan Fox termina relacionamento com Machine Gun Kelly

Megan Fox termina relacionamento com Machine Gun Kelly, diz site; a atriz teria encontrado material 'comprometedor' em celular de cantor

De acordo com o site TMZ, Megan Fox e Machine Gun Kelly terminaram o relacionamento. egundo fontes da publicação, o casal, que espera o primeiro filho, pôs um fim no romance no fim de semana do feriado de Ação de Graças americano - 28 de novembro - durante uma viagem a Vail, no Colorado.

A atriz teria encontrado “material comprometedor” no celular do cantor. Chateada, Megan teria encerrado a viagem antes do previsto, e o casal não se viu mais desde então. A atriz de 38 anos e o cantor de 34 anunciaram a gestação há pouco tempo - o bebê nasce em março. Ela já é mãe de três meninos - Noah, de 12 anos, Bodhi, de dez, e Journey, de oito anos - com o ex-marido, o ator Brian Austin Green, e Machine Gun tem um filho adolescente de um relacionamento anterior.

O ex-casal começou a namorar em 2020, e já teve outros rompimentos antes, o mais recente em fevereiro deste ano. Megan e Machine Gun ficaram noivos em 2022 e na ocasião ela ganhou um anel de R$ 1,8 milhão com "espinhos" para que a atriz não pudesse remover a joia.

Em novembro ela surpreendeu os internautas ao anunciar que está grávida de seu quarto filho. Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que já mostra a barriguinha saliente e também fez questão de exibir o teste de gravidez positivo. "Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu ela na legenda da publicação.

Beleza

Megan Fox surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto com um visual diferente do que eles estão acostumados em um clique no espelho e confundiu seguidores. A artista geralmente aposta em mega produções de maquiagem e encantou seguidores com um registro do rosto limpo, mas também os deixou confusos: "Quem é essa?", comentou um fã.

A artista surgiu no Instagram com uma calça de pijama e um sutiã preto, com os cabelos soltos e de cara limpa. Na legenda, a artista contou que estava passando por um processo de reparação do cabelo e de suas extensões, brincou ela - que estão em um tom de azul bebê.