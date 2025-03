DJ Buarque comemora 9 meses do filho com festinha temática: 'Eu e você'

DJ Buarque organizou uma festinha em celebração aos 9 meses de vida de Kaleb, seu filho com a ex-A Fazenda Bia Miranda

DJ Buarque organizou uma festinha temática na última quarta-feira, 5, para celebrar a chegada dos 9 meses de vida do filho Kaleb. O pequeno é fruto de seu antigo relacionamento com a ex-A Fazenda Bia Miranda.

Por meio das redes sociais, o músico compartilhou com os seguidores alguns registros especiais do evento do bebê, que desta vez contou com o tema do Homem Aranha. Nas imagens, é possível ver detalhes da decoração caprichada com diversos balões nas cores azul e vermelho e uma imagem do super-herói de fundo.

Além disso, a festinha de mesversário de Kaleb ainda contou com um bolo, docinhos e um painel de fotos do pequeno junto com o pai. Esbanjando fofura, o bebê surgiu com uma roupa personalizada do personagem escolhido como tema.

"Eu e você para sempre meu melhor amigo! Parabéns pelos 9 meses meu homem aranha. Eu te amo muito filho!", escreveu DJ Buarque na legenda da publicação. Além do músico, Kaleb celebrou a data especial ao lado de outros familiares e amigos próximos.

Bia Miranda, que não esteve presente na comemoração desta vez, compartilhou uma declaração ao herdeiro em seu perfil nas redes sociais. "Pituquinho faz 9 meses. Te amo príncipe", declarou a ex-A Fazenda. Vale lembrar que a jovem está à espera de Maysha, sua primeira filha com Samuel Sant'Anna.

DJ Buarque celebra 9 meses do filho, Kaleb - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda exibe rostinho da segunda filha em ultrassom

A influenciadora digital Bia Miranda está ansiosa para a chegada de Maysha, sua segunda filha. Grávida de 6 meses, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, dividiu com o público recentemente a primeira imagem do rostinho da bebê.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou alguns registros de seu pré-natal e revelou que finalmente poderia ver a filha através de uma ultrassonografia 3D. A influenciadora ainda comentou sobre o fato de sua barriga não ter crescido tanto; confira detalhes!

