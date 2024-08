Mavie usa look estampado com fotos dela com o pai, Neymar Jr

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie usa look personalizado, que foi estampado com fotos dela com o papai

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 10 meses de vida, celebrou o Dia dos Pais com um look especial. Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou que colocou um macacão personalizado na herdeira para marcar a data especial.

Para isso, Mavie apareceu com um look estampado com desenhos de fotos dela com o pai. Nas imagens, os dois apareceram juntinhos em retratos desde o nascimento dela até hoje em dia, incluindo passeios e momentos em família.

O look encantador chamou a atenção dos internautas pela sofisticação e os detalhes, já que contou ainda com os nomes de Mavie e Neymar bordados. Nas fotos, a menina esbanjou fofura ao caprichas nas caras e bocas.

Amanda Kimberlly celebra o primeiro mês de sua filha com Neymar

No último sábado, 03, Amanda Kimberlly usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa intimista que preparou para comemorar o primeiro mês de vida de sua filha, Helena, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital exibiu o bolo branco com lacinhos rosas, além dos docinhos em formatos de bichinhos e quitutes como croissant recheado. A mesa também foi decorada com algumas flores. Veja as fotos aqui!

No mesmo dia, Neymar celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula. O atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram. "1º mês da Helena", escreveu Neymar, complementando a legenda com um emoji de coração vermelho. A pequena chegou ao mundo no dia 3 de julho e nasceu no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo.

O craque apresentou a caçula poucos dias após Amanda Kimberlly dar à luz. No dia 19 de julho, ele compartilhou nas redes sociais as primeiras fotos da pequena Helena. Além de Helena e Mavie, Neymamr também é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.