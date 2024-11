Mãe de Sabrina Sato conta como descobriu a gravidez da filha: ‘Ela tinha medo’

Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato Rahal, revela como desconfiou e recebeu a notícia da gravidez da filha com Nicolas Prattes

Kika Sato Rahal, mãe de Sabrina Sato, está radiante com a chegada de mais um neto, fruto do relacionamento da filha com Nicolas Prattes. Em entrevista à Quem, ela revelou como desconfiou da gravidez da herdeira e contou que a apresentadora estava apreensiva com a novidade, que acabou sendo divulgada para a família apenas depois de ‘vazar’ na mídia.

Durante o bate-papo, Kika revelou que a apresentadora sempre sonhou em ter mais de um filho, mas a família já estava se acostumando com a ideia de que isso não aconteceria, por conta da idade dela: "A gente ficou muito feliz, porque tenho quatro netos. Todos os filhos já têm filhos, só que a Sabrina sempre falava que queria mais”, ela detalhou.

“Ela sempre falou que queria ter no mínimo três, que não quer Zoe filha única. Só que a gente pensava: 'Será que vai dar tempo?'. Mas deu tempo", Kika celebrou a notícia e contou que desconfiou da gravidez por conta da alimentação de Sabrina: "Ela estava comendo bastante, mais do que normal e falei: 'Nossa, você tá comendo, né?’”, ela compartilhou suas suspeitas.

“Ela falava que não era nada, porque também tem medo de falar, da gente criar expectativa. Então, ela não falou. Mas ela estava diferente, ela come bem, mas assim não tanto como agora", relatou a mãe da apresentadora, que só ficou sabendo da chegada de mais um netinho quando o resultado do teste de gravidez de sua filha chegou na mídia.

Kika explicou que, embora a notícia tenha chegado em meio a um turbilhão de emoções, ela não ficou chateada. Sabrina preferiu esconder a gravidez por medo de perder o bebê e pediu que contasse primeiro para Zoe: "Só que descobriram e eu ainda não sabia também. A imprensa descobriu tudo aí ela falou que só queria falar antes com a Zoe”, afirmou.

“Ela também tinha medo de falar e de repente ela perder. Teve esse cuidado de não falar antes, mas também dela saber antes do que todas as outras pessoas", disse a mãe da apresentadora, que agora comemora a novidade e rasga elogios ao genro: "Ele é um menino maravilhoso, é muito igual a ela, também tem agenda cheia”, afirmou.

