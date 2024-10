Mãe de Nicolas Prattes se diverte em momento fofo com a filha de Sabrina Sato

Treinando para a chegada do netinho? Mãe de Nicolas Prattes encanta ao compartilhar momento fofo com Zoe, filha de Sabrina Sato

Na última quarta-feira, 30,Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, compartilhou um momento fofo com a pequena Zoe, filha de Sabrina Sato. Em suas redes sociais, a atriz, que está prestes a se tornar avó, com a nova gestação da apresentadora, e publicou um vídeo em que aparece sendo maquiada pela menina no closet da nora e encantou seus seguidores.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Giselle apareceu sentada no enorme closet de Sabrina, acompanhada de Zoe. No registro, a pequena estava maquiando a mãe do seu padrasto para o Dia das Bruxas. Inclusive, ela contou que estava usando alguns produtos da mãe para criar manchas e cicatrizes na artista, que se derreteu: "Halloween da Zozo", legendou a loira.

Em outro momento, Zoe revela que a mãe não pode saber que ela mexeu em suas maquiagens: "Eu não quero que ela veja que eu usei, senão ela vai brigar", diz a pequena, arrancando risadas de Giselle. "Será que a mamãe brigou?", legendou a atriz. Vale lembrar que, recentemente, ela opinou sobre a chegada do primogênito de Sabrina e Nicolas.

Em seu perfil, Giselle aproveitou para exaltar a nora por quebrar preconceitos e engravidar novamente após os 40 anos: "Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", diz a mensagem compartilhado pela mãe de Nicolas, que também elogia a terceira gestação de Gisele Bündchen.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Giselle fala sobre a chegada de seu primeiro netinho. Por meio do Instagram, um fã perguntou se ela vê os ataques ao filho e como se sente com isso. Então, ela alfinetou: "Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que nós estamos vivendo uma era muito louca e as pessoas estão muito amargas", iniciou o desabafo.

